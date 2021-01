Festa di compleanno a sorpresa per Kate Middleton! In tempi di pandemia, anche i Reali devono adattarsi alle nuove regole anti-Covid, e fra queste vi è innanzitutto quella di evitare assembramenti, feste e ricevimenti, per ridurre il rischio di contagio da coronavirus e tornare il prima possibile alla normalità.

Ma per un attimo concentriamoci sulla vita fatata di Kate Middleton, e per l’esattezza sul suo “dolce” compleanno. Chissà che non riusciamo a trovare qualche spunto carino per le nostre celebrazioni più imminenti?

Ebbene, secondo quanto rivelato dal Mirror, pare che il Principe William e i suoi bambini abbiano organizzato un compleanno davvero adorabile per la loro super-mamma (e moglie) Kate. La combriccola avrebbe infatti organizzato un “Tea party” in piena regola.

Video Credit The Royal Family Channel

Si racconta che William abbia recentemente preso la buona abitudine di preparare il tè per la famiglia e per gli amici in visita. Quest’anno la festicciola è stata organizzata senza amici e parenti. Al compleanno hanno infatti preso parte solamente George, Louis, Charlotte e William, l’organizzatore ufficiale dell’evento!

Il Tea Party di compleanno di Kate Middleton, un’idea da copiare!

Ora, non so voi, ma io mi sono letteralmente innamorata dell’idea di organizzare un “Tea party”. Immagino già fette di torta con decorazioni e strati di panna, biscotti inglesi (se non avete mai assaggiato i biscotti inglesi al burro, sappiate che non avete mai vissuto), tazze di caldo tè fumante, tovaglie eleganti e raffinate, e qualche fiorellino giallo qua e la sulla tavola. Insomma, sembra quasi di tornare a giocare come facevamo da bambine, non è vero?

Detto ciò, e tornando alla festeggiata, questo non è il primo anno che la nostra Kate spegne le candeline in un periodo complicato. Se lo scorso anno a far andare di traverso la torta alla Duchessa e al resto della Famiglia Reale ci avevano pensato Meghan Markle ed Harry, quest’anno la situazione è ben più seria, delicata e di globale importanza. Non possiamo che augurarci che tutto si risolva al più presto, per tornare a organizzare tea party con le amiche e riconquistare finalmente la nostra vita e la nostra serenità.

Foto da Instagram