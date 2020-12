Il Principe George, figlio di Kate Middleton e del Principe William, viene preso in giro in una serie animata

La serie animata The Prince della HBO fa infuriare Kate Middleton e la Famiglia Reale. Non bastava The Crown a far passare la voglia di guardare le serie alla Famiglia Reale. Adesso ci pensa anche The Prince, cartone animato che, a quanto sembra, avrebbe suscitato grande indignazione fra i membri della Royal Family!

Come riporta l’Express, la serie vede il piccolo George imprecare contro i membri dello staff e scherzare in merito alla propria sessualità. Insomma, tocca dei temi piuttosto delicati, e prende in giro un bambino che, per quanto possa far parte della Famiglia Reale, ha pur sempre 7 anni.

Il programma tv mostra un Principe George (che ricorda vagamente il personaggio di Stewie Griffin) piuttosto maleducato, che prende in giro lo staff Reale, o fruga nella borsetta di sua mamma Kate Middleton in cerca di gel igienizzante, per poi trovare solo dei farmaci. O ancora, possiamo vederlo mentre parla di travestimenti con il fratello Louis e la sorella Charlotte.

Video Credit ET Canada

In un episodio possiamo vedere il Principe mentre parla della quarantena in modo molto ironico:

Ehi ragazzi, sono io, Prince George … so che isolarsi è difficile e siamo tutti stufi di essere bloccati nelle stesse 775 stanze, o… sai, nel monolocale, è diverso per tutti. Siate positivi e siate gentili con il personale di servizio. Stanno facendo il meglio che possono, anche se oggi il pranzo ha fatto schifo!

The Prince: George, il figlio di Kate Middleton, preso di mira a soli 7 anni

Tante persone hanno trovato davvero sconveniente la nuova serie HBO. Molti hanno fatto notare che il programma non fa che “spargere cattiverie” gratuitamente contro un bambino. La critica televisiva Katherine Singh ha spiegato al Daily Mail:

È importante ricordare che George è ancora un bambino che non ha avuto voce in capitolo nella sua vita. Quello che diciamo sulle persone, anche quelle che sembrano intoccabili come i Reali, può influenzare seriamente e negativamente le loro vite. Il principe George è abbastanza grande per capire cosa sta succedendo.

Voi cosa ne pensate? La serie The Prince offende in modo sconveniente il Principe George o si tratta solo di pura e semplice ironia?

Foto da instagram