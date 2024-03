Kate Middleton, la verità sull’immagine “manipolata”: le sue parole fanno il giro del mondo

Nel corso delle ultime è stata pubblicata una foto sui social che ritrae Kate Middleton con i suoi figli. Tuttavia, alcune agenzie più importanti del mondo hanno richiesto l’eliminazione di tale immagine in quanto potrebbe essere stata “manipolata”. Poche ore fa, la risposta a questi dubbi è arrivata direttamente dalla principessa del Galles. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio!

L’assenza di Kate Middleton dovuta ai suoi problemi di salute ha fatto insospettire la maggior parte delle persone. Infatti, in molti hanno ironizzato sulla sua “scomparsa” e da qui sono nate alcune assurde teorie del complotto. In occasione della festa della mamma, Kensington Palace ha pubblicato uno scatto che ritrae la principessa del Galles insieme ai suoi figli. L’autore di tale immagine sarebbe William.

Alcune agenzie internazionali come AP, Reuters e AF hanno richiesto di eliminare l’immagine in questione. Il motivo? Qualcuno potrebbe aver “manipolato” lo scatto in quanto presenta delle “anomalie” visibili. Fino ad adesso Kensington Palace ha preferito mantenere il silenzio sullo stato di salute della principessa e sul suo intervento all’addome.

In ogni modo, a chiarire i dubbi sull’immagine “manipolata” è stata la stessa principessa del Galles attraverso un post pubblicato sul suo account Twitter. Queste sono state le sue parole con cui ha cercato di risanare la confusione del web:

Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma.

Il post in questione è firmato con una C, ovvero l’iniziale del suo nome per intero Catherine Elisabeth Middleton. Alla luce di quanto accaduto, adesso una domanda sorge spontanea: le parole di Kate saranno sufficienti a mettere fine alle teorie del complotto sulla Royal Family? Non ci resta che scoprirlo!