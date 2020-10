Il vostro sogno è quello di lavorare per Kate Middleton e per il Principe William? Allora oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato! Il Duca e la Duchessa di Cambridge sarebbero infatti alla ricerca di una nuova governante! Ma badate bene, perché le candidate dovranno essere molto volenterose e soprattutto discrete!

Questi non sono i soli requisiti fondamentali per poter sperare di lavorare per la Famiglia Reale (sempre che questo sia effettivamente il vostro sogno). Secondo quanto riportato nell’annuncio pubblicato dalla Royal Family, il candidato o la candidata prescelta dovrà essere in grado di “mantenere la riservatezza ed esercitare discrezione“.

La persona che si aggiudicherà questo posto di lavoro potrà vivere a Palazzo insieme a Kate, William e ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis. La prescelta avrà inoltre pasti e spese di viaggio comprese nel contratto.

Video Credit The Duke and Duchess of Cambridge

Come dovrebbe essere la governante perfetta per Kate Middleton?

In base a quanto rivelato, la governante potrebbe vivere principalmente a Buckingham Palace o nel Castello di Windsor. Tuttavia potrebbe essere chiamata a lavorare anche in altre residenze Reali per un periodo di almeno tre mesi l’anno. I Cambridges raccomandano inoltre di tenere aggiornato il passaporto, perché potrebbero essere richiesti dei viaggi all’estero insieme ai Reali.

Se tutto questo vi sembra “semplice”, dovete sapere che in realtà per accaparrarsi questo impiego è previsto un periodo di addestramento della durata di 13 mesi. Al termine di questa fase, sarà possibile entrare a far parte del royal team in modo permanente. L’addestramento sarà fondamentale, dal momento che la governante avrà l’incarico di occuparsi della “manutenzione e della cura degli interni e degli oggetti“.

La fortunata dovrà inoltre rendersi utile durante e funzioni e gli eventi. Insomma, un incarico non da poco, non trovate? Del resto, si tratta pur sempre di un lavoro presso una delle famiglie più famose del mondo!

Se nonostante le tante richieste siete ancora convinte di voler tentare questa strada, avete tempo fino al 7 novembre per candidarvi per il lavoro. Che dire? Non ci rimane che augurare in bocca al lupo a voi e ai Cambridge!

Foto da Instagram