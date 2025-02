Katia Follesa e la battuta su Amadeus in diretta: che cosa ha detto la conduttrice e qual è stata la reazione di Carlo Conti

Katia Follesa co-conduce la terza serata del Festival di Sanremo 2025, ironizzando sulla velocità di Carlo Conti e rivelando di non devolvere il suo cachet in beneficenza

Katia Follesa è una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025, programmata per giovedì 13 febbraio. La famosa comica ha intrattenuto il pubblico con battute e ironia, interagendo in modo vivace con Carlo Conti. Durante la serata, Follesa ha fatto riferimento alla sua velocità di conduzione, scherzando con il noto conduttore e aggiungendo un tocco personale riguardo alla sua situazione. La sua performance ha suscitato l’attenzione e il sorriso di tutti i presenti, contribuendo a rendere la serata un evento memorabile.

Katia Follesa e il suo ingresso sul palco

Durante la sua apparizione sul palco dell’Ariston, Katia Follesa ha dimostrato di avere una personalità vivace e divertente. Dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti a scendere le scale, la comica ha risposto in modo giocoso, mostrando il suo spirito ironico. Ha persino fatto riferimento a uno slittino, scherzando sull’idea di utilizzare un mezzo insolito per affrontare la scalinata del Festival. Al termine della sua discesa, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del direttore artistico, sottolineando l’importanza della sua partecipazione. Con un tono leggero, ha rivelato che co-conduttori come lei sono anche in gara, invitando il pubblico a votarla con un codice specifico. Questo momento ha creato un’atmosfera di interazione tra Follesa e il pubblico, rendendo la serata ancora più coinvolgente.

Le battute di Katia Follesa sul Festival

La comicità di Katia Follesa è emersa in modo evidente durante la serata, in particolare quando ha commentato la rapidità di Carlo Conti nel condurre il programma. Con il suo stile caratteristico, ha preso in giro il conduttore, evidenziando come lui sia noto per la sua velocità. Con battute leggere ma incisive, ha creato un clima di allegria, contrapposto al ritmo frenetico dell’evento. La Follesa ha anche fatto riferimento al fatto che, nonostante l’impegno nella conduzione, desidera mantenere un approccio divertente e spensierato. Le sue osservazioni sulla conduzione e sul ritmo del Festival hanno messo in luce la sua abilità di intrattenitrice, capace di coinvolgere e divertire il pubblico con naturalezza. La co-conduttrice non ha risparmiato una velenosa frecciatina per Amadeus, sul quale ha detto:

Amadeus non era così simpatico.

Il cachet di Katia Follesa e la sua vita personale

Un’altra parte significativa della performance di Follesa è stata la sua dichiarazione riguardo al cachet per la sua partecipazione al Festival. Con un tono scherzoso, ha affermato che non devolverà il suo compenso in beneficenza, sottolineando il suo status di ragazza madre. Questo commento ha rivelato anche un lato più personale della comica, che ha parlato di quanto sia importante per lei mantenere la propria indipendenza e il proprio benessere. Inoltre, ha accennato al suo impegno fisico, condividendo con il pubblico i risultati del suo percorso di allenamento. La Follesa ha voluto rendere omaggio a tutte le donne che, come lei, affrontano le sfide quotidiane con determinazione e costanza. La sua recente separazione da Angelo Pisani, con cui ha condiviso la carriera, ha aggiunto un ulteriore elemento di profondità alla sua partecipazione al Festival, rendendo il suo intervento ancora più significativo e autentico.