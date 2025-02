Katia Follesa e la battuta su Chiara Ferragni fatta sul palco dell’Ariston: cosa ha detto la co-conduttrice 

Katia Follesa ha fatto il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove ha presentato una performance ricca di ironia e divertimento. La comica ha colto l’occasione per fare riferimento a una delle co-conduttrici più chiacchierate delle edizioni precedenti, Chiara Ferragni, la quale era stata protagonista di un monologo molto apprezzato durante la sua partecipazione al festival. Quest’anno, Follesa ha deciso di richiamare alla memoria il famoso momento in cui Ferragni aveva dedicato una lettera alla sua infanzia, creando così un collegamento tra le passate edizioni e quella attuale della kermesse musicale.

La frecciatina di Katia Follesa

Durante la sua performance, Katia Follesa ha colto l’opportunità per lanciare una leggera critica ai monologhi di Carlo Conti, sottolineando come quest’ultimo avesse espresso il desiderio di evitare discorsi lunghi e complessi. La comica, che co-conduce la terza serata del festival insieme a Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, ha fatto il suo ingresso sul palco con un leggio in mano, creando un momento di attesa tra il pubblico. Quando Conti le ha chiesto cosa stesse facendo, Follesa ha risposto prontamente di voler presentare un monologo. Tuttavia, il conduttore ha rifiutato con fermezza, chiarendo che quest’anno non erano previsti monologhi. Follesa, con il suo consueto spirito giocoso, ha suggerito di scrivere una lettera anche alla sua “nonna” e al suo “chihuahua”, cercando di convincere Conti a lasciarle spazio per una performance più personale. Malgrado i suoi tentativi di interazione, Conti ha mantenuto la sua posizione, portando via il leggio e chiudendo la conversazione in modo deciso. Questo scambio ha dimostrato non solo la capacità di Follesa di improvvisare, ma anche la sua abilità nel mantenere viva l’attenzione del pubblico con la sua comicità leggera e divertente. La serata si è quindi svolta in un clima di allegria, dove il talento di ciascuna co-conduttrice ha brillato, contribuendo a rendere il festival un evento memorabile.