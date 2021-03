Katia Ricciarelli disperata da Mara Venier: “Mi sento abbandonata”

Anche in questa giornata, Mara Venier nel suo programma Domenica In ha dato ampio spazio al tema Covid-19. La conduttrice è sempre stata sensibile al tema e nel corso dell’anno sono stati tantissimi gli ospiti nel suo talk show a riportare la loro esperienza.

Nella giornata odierna ospite in studio (in collegamento) è la cantante lirica Katia Ricciarelli. La donna è molto provata da questa pandemia tanto che anche i suoi capisaldi stanno venendo meno.

Se nel corso del tempo non l’ha mai spaventata nulla e si è sempre ritenuta una donna forte, ora inizia a dare i primi segni di cedimento. Katia Ricciarelli ha spiegato la condizione in cui è costretta a vivere:

Ho paura di uscire. Quando mi trovo a lavorare, ho il terrore, non ho più il coraggio di una volta. Mi sono chiusa. Ho paura dei sentimenti, una specie di lockdown anche per i sentimenti. Ho la sensazione che invece di diventare più buoni, stiamo diventando quasi più cattivi.

Katia Ricciarelli è particolarmente spaventata perché non sa ancora quando riuscirà a fare il vaccino, la campagna vaccinale in Lombardia sta proseguendo con diversi intoppi e ne stanno risentendo soprattutto gli over 80.

Mara Venier ha cercato di spronare l’amica, dandole forza e anche con un aiuto concreto “Non mi piace vederti così, non mi piace sentirti così”. La conduttrice veneziana ha chiesto al suo staff di mettersi in contatto con Luca Zaia, per capire come stanno procedendo davvero le vaccinazioni.

A Domenica In anche il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha parlato della situazione spiegando che l’estate che ci spetta sarà diversa soprattutto grazie ai vaccini.

Il politico è invece intollerante verso il personale sanitario che rifiuta di vaccinarsi, il tema è delicato e il governo sta preparando un piano per gestire al meglio la situazione.