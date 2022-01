Katia Ricciarelli perché non ha mai avuto figli? La confessione dal passato

Katia Ricciarelli è nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo carattere molto spesso si va a scontrare con quello degli altri concorrenti più giovani con esigenze diverse dalle sue. In particolare con Lulu è un tira e molla da mesi. Tra continui battibecchi le due non fanno altro che dirsi parole pesanti, a volte offensive. Non c’è verso di trovare un compromesso. Diverse volte sono volate offese che hanno fatto temere anche una squalifica, ma il GF ha sempre deciso di perdonare lo scivolone.

Nel corso della sua esperienza nella casa sono state tante le sorprese per lei e tanti gli argomenti affrontati del suo passato soprattutto con Pippo Baudo. Il matrimonio con Baudo è durato 18 anni, è stato travolgente e gradito da tutti. Poi all’improvviso i due hanno deciso di lasciarsi. In molti si sono chiesti come mai in 18 anni di matrimonio non hanno avuto figli?

Fonte: web

Lei stessa nel corso degli anni ha trovato il coraggio di svelare una triste notizia. In realtà quando i due erano appena fidanzati Katia rimase incinta ma Pippo le chiese di abortire.

Katia Ricciarelli ha abortito anni fa

“Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzati, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita evidentemente, ed è giusto così. E’ una cosa che non rimprovero a nessuno dei due , anche questo fa parte del destino” – ha detto in un’intervista rilasciata Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Varie volte Katia ha ammesso di sentire la mancanza di un figlio ma non da rimprovero a nessuno sul fatto che non è successo. “Se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano” – le sue parole.