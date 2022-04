Katia Ricciarelli rivela: “Le parole delle al GF Vip erano solo per difendermi”

Katia Ricciarelli rivela il suo pensiero in merito alle parole dette nei confronti dei suoi colleghi: “Ai gieffini ho risposto male solo per difendermi”

Katia Ricciarelli torna ancora una volta a parlare dei suoi comportamenti avuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei confronti di alcuni concorrenti. La cantante lirica si trova a fare un nuovo bilancio in merito ai lunghi mesi trascorsi in casa che, hanno segnato una parte importante della sua carriera.

La ex gieffina ne corso di questi ultimi mesi è stata una delle concorrenti più discusse e criticate per via di alcune affermazioni da lei dette. Sui social infatti, si era scatenata una vera e propria protesta che ha richiesto la sua squalifica immediata.

Nonostante questo, Katia ha abbandonato il gioco a pochi passi dalla finale durante un televoto settimanale, terminando così la sua esperienza nella casa.

La ex moglie di Pippo Baudo nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero affermando il suo punto di vista in merito all’accaduto. Katia è convinta di avere le sue buone ragioni che l’hanno portata ad arrabbiarsi ma soprattutto di aver risposto solamente per difesa.

Katia Ricciarelli rivela: “Le mie parole al GF Vip sono dette per difesa”

La ex gieffina si è lasciata andare ad una lunga intervista al Settimanale Nuovo, spiegando le ragioni che l’hanno portata a dire determinate cose. Katia infatti, più volte ha sottolineato di aver risposto bruscamente solo per difendersi dagli attacchi e dalle cattive parole dei suoi coinquilini.

Quest’ultima ha così spiegato: “Ho detto molte cose su alcuni che erano con me durante questo percorso e, guarda caso, le cose che dicevo alla fine si sono rivelate tutte vere. Ma poi, di che cosa stiamo parlando?”.

“Quando una persona vuole offendere non può aspettarsi di trovare dall’altra parte qualcuno che non si difenda! Io non ho mai attaccato per prima, mi sono solo difesa” spiega la ex gieffina all’interno al settimanale.

Stando alle sue parole, Katia Ricciarelli ha così spiegato di essersi difesa dagli attacchi e dalle critiche ricevute arrivando al punto di rispondere in modo sbagliato.