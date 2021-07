Katie Price è irriconoscibile. Cosa ha fatto la famosa donna del mondo dello spettacolo, celebre in tutto il mondo anche per alcuni suoi eccessi che hanno fatto molto discutere? Pare che si sia sottoposta a un particolare intervento chirurgico che non solo le ha cambiato i connotati, ma che le avrebbe anche causato diversi problemi di salute.

Katie Price è una showgirl 42enne conosciuta in tutto il mondo. La donna inglese è anche scrittrice, modella e cantante e dal Regno Unito la sua fama ha raggiunto praticamente ogni angolo del pianeta. Recentemente l’abbiamo vista irriconoscibile e affaticata su un letto di ospedale della Turchia, cosa ci fa lì?

Pare che la showgirl inglese si sia sottoposta a un intervento chirurgico e infatti si troverebbe ancora ricoverata in ospedale, con tagli sul volto, gonfiori ovunque, due occhi neri, buchi sul corpo, naso che sanguina. Le sue condizioni di salute devono destare preoccupazione o va tutto bene?

Negli scatti pubblicati online e che hanno destato tanto clamore, si vede la 42enne con catetere, drenaggi, tubi pieni di sangue. Il drenaggio serve per eliminare i liquidi dell’operazione, ma pare che per lungo tempo abbia dovuto rimanere sulla schiena con le gambe in su perché troppo gonfie.

Secondo The Sun si sarebbe sottoposta a una liposuzione esagerata e una fonte vicina alla modella avrebbe detto che le sue condizioni di salute non sono così ottimali:

Katie soffre atrocemente dopo aver subito un BBL in cui hanno messo grasso nel suo Lato B.

Katie Price irriconoscibile e i fan sono preoccupati

Pare che però la 42enne abbia detto che la liposuzione è andata bene: