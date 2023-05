Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner divorziano dopo 19 anni di matrimonio

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio dopo ben 19 anni. La notizia è stata resa pubblica dal portavoce dell’attore il quale ha sottolineato il delicato momento che la coppia sta vivendo in questo periodo, chiedendo dunque di rispettare la loro privacy.

Kevin Costner e Christine Baumgartner si sono lasciati. Dopo ben 19 anni d’amore, l’attore e sua moglie hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio, decidendo di vivere le loro vite lontano l’uno dall’altra. Ad annunciare la notizia è stato Arnold Robinson, il quale ha chiesto di rispettare al massimo la privacy della coppia per questo momento delicato.

Queste sono state le parole con cui il portavoce di Kevin Costner ha annunciato la notizia della separazione tra l’attore e sua moglie:

È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio.

E, continuando, Arnold Robinson ha poi proseguito:

Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato la coppia a prendere questa difficile decisione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità a riguardo.

Kevin Costner e Christine Baumgartner: una storia d’amore durata più di vent’anni

L’amore tra Kevin Costner e Christine Baumgartner è iniziato nel 1988. La coppia ha deciso poi di convolare a nozze nel 2004. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di tre figli: Caydenn Wyatt, Hayes Logan e Grace Avery.

Per Kevin Costner quello con Christine Baumgartner è il secondo matrimonio è il secondo matrimonio. L’attore è stato infatti legato a Cindy Silva, il cui amore è durato per 16 anni ed è stato coronato dalla nascita di quattro figli.