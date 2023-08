Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono lasciati? Gli indizi social parlerebbero chiaro

Nel corso delle ultime ore un clamoroso gossip è piombato su Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’amore tra la coppia sia naufragato dopo solo un anno di matrimonio. Al momento la notizia non è ancora stata confermata né smentita, ma i numerosi indizi social parlerebbero molto chiaro. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada non sono più una coppia? Come già anticipato, nel corso delle ultime ore sta circolando sul web la notizia secondo cui i due sarebbero in crisi, anche se per alcuni la coppia avrebbe già divorziato dopo un anno di matrimonio.

A parlare chiaro sono i numerosi indizi comparsi sulle loro pagine social. I più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada non compaiono insieme da molto tempo. Ma non è finita qui. Molti hanno poi notato, sul profilo Instagram della modella, notato un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

Sul profilo Instagram di Valentina Fradegrada sono infatti scomparse tutte le foto insieme a suo marito. Al momento tutto tace e la notizia rimane solamente un rumor non ancora confermato né smentito. La coppia, davanti all’insistenza del gossip, ha preferito rimanere in silenzio decidendo di non commentare cosa sta succedendo tra di loro in questo periodo.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Ricordiamo che Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono convolati a nozze lo scorso anno, suscitando molto scalpore dal momento che la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno anche nel metaverso.