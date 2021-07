La perfezione non esiste e la bellezza è fatta di imperfezioni

Khloé Kardashian ha le smagliature. E la notizia fa il giro del mondo. Come se fosse una cosa anormale, quando invece è la normalità per miliardi di donne (e anche di uomini) sparsi per tutto il mondo. Ma se a dirlo e a mostrarlo è una delle modelle più belle, che fa parte di un clan famigliare che ha fatto della bellezza un marchio di fabbrica, viene proprio da dire: anche lei è una di noi!

La bella Khloé ha deciso di mandare un messaggio di body positive a tutti i suoi follower su Instagram. Evitando di ritoccare le foto per sembrare assolutamente perfetta e mostrandosi bellissima comunque, anche con le sue imperfezioni.

Siamo abituati a vedere foto di modelle, attrici, showgirl, influencer sempre perfette sui social. Immagini che si discostano molto dalla realtà, anche se non vogliamo ammetterlo, preferendo illuderci che la perfezione esiste. Ma non è vero e la rampolla di casa Kardashian lo dimostra ancora una volta.

Khloé Kardashian ha 36 anni e più di 128 milioni di follower su Instagram. È anche mamma di una bimba di quasi 3 anni, oltre a essere una dei membri di una delle famiglie più conosciute del pianeta.

Spesso a causa di Photoshop e anche della chirurgia estetica è apparsa lontana da quello che i suoi fan amavano. Ma oggi ha deciso di mostrarsi senza filtri, mettendo in mostra le sue smagliature che spuntano dal costume da bagno, anche se nascosti dalla sabbia.

Messaggio di body positive: se Khloé Kardashian ha le smagliature…

La fotografia è accompagnata da una semplice frase in cui la giovane mamma dice che le piacciono le sue righe. Sicuramente un messaggio di positività per tutte le donne che le vedono con disagio.

La foto senza filtri ha ottenuto moltissimi commenti positivi, di donne che finalmente si rivedono nella sua accettazione del corpo che cambia, soprattutto dopo una maternità.