Kikò Nalli lo sfogo dopo la rottura con Ambra Lombardo: si difende da accuse gravi Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono clamorosamente lasciati: dopo un periodo di silenzio, lui ha deciso di sfogarsi e di difendersi da accuse gravi

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono clamorosamente lasciati ormai da tempo. Dopo un lungo periodo di silenzio, anche lui ha deciso di parlare e di dire la sua riguardo alcune accuse molto gravi che gli sono state rivolte. Così, attraverso alcuni post su Instagram, l’uomo decide di sfogarsi.

A dare la notizia della loro separazione è stata la stessa Ambra Lombardo, in un’intervista per un settimanale di gossip. Lui, sull’argomento, non si era mai di fatto espresso. La loro storia, d’altro canto, era stata seguita da moltissimi in tutta Italia e anche la loro rottura ha destato non poco clamore.

L’ex marito di Tina Cipollari, sul suo profilo Instagram in tarda serata, ha così dichiarato: “Nella mia vita non ho mai rubato niente e tantomeno fatto male a nessuno…Ma ho sempre incontrato chi mangiava nel mio piatto e io ero felice…Rubare le idee è come rubare l’anima di chi ci lavora…Se ti fai un esame di coscienza ti accorgi di quanto sei poco uomo…”.

Dopo questo post a dir poco provocatorio, ne arriva subito un altro, nel quale pubblica una massima che suo padre condivideva con lui quando era piccolo: “Mio padre mi diceva sempre…Chicchetto mio se credi di non riuscire a scavare con le mani, scava con i denti e arriva dove vuoi…E io lo faccio…Mozzico l’asfalto…”.

Insomma, sembra proprio che il l’hairstyler, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne, oltre a dover pensare alla separazione con la sua ormai ex compagna, abbia anche altre gatte da pelare. Anche se non ha dichiarato apertamente da chi di fatto provenissero le accuse, Kikò Nalli sembra parecchio provato dalla situazione.

Subito dopo questi due post, come un fiume in piena, Kikò Nalli non si è fermato e ha anche aggiunto un’altra frase: “Non è facile ma neanche impossibile…”. Anche qui, di fatto, non si sa precisamente a chi e a cosa si riferisca. Forse la frase era rivolta al periodo difficile che tutti stanno vivendo in questo momento.