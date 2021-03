Kikò Nalli parla di Tina Cipollari: “Non può mettere becco”

Kikò Nalli torna a parlare della sua ex Tina Cipollari con un commento severo: "Non può mettere becco"

Kikò Nalli torna parla della sua ex moglie Tina Cipollari e del loro rapporto. A UeD si può ben dire che Tina Cipollari la fa da padrona. La scoppiettante opinionista è sempre al centro dei riflettori e non sarebbe pensabile il dating show senza di lei. In questo periodo, però, la bionda romana non se la passa per il meglio. Appena qualche giorno fa la sua assenza dallo studio, per motivi di salute, aveva messo tutti i fan in allerta. Fortunatamente, l’amico e collega Gianni Sperti ha rassicurato i telespettatori spiegando la causa del malessere: “Sta male perché ha avuto un’indigestione. Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”.

Ovviamente questa notizia non era passata in sordina. Tutt’altro: su Twitter sono piovuti i commenti di chi si è fortemente dispiaciuto nel non vedere Tina sulla sua poltrona e altrettanti sono stati gli auguri di una pronta guarigione. A quanto pare l’unica ad aver tratto giovamento (o almeno un po’di riposo) dall’assenza dell’ opinionista è stata Gemma Galgani che, una volta tanto, è riuscita a fare un discorso dall’inizio alla fine senza interruzioni.

Ma siamo certissimi che la Cipollari presto sarà di nuovo in studio, probabilmente più agguerrita di prima. Certo la faida con Gemma non si acquieterà mai, basti pensare a quello che è accaduto durante la sfilata organizzata da UeD. L’opinionista aveva criticato l’outfit della dama torinese con queste parole: “Sembra nonna albero, una quercia secolare. Spegni i sensi degli uomini”. In quella circostanza, il cavaliere Cataldo aveva preso le sue difese, dicendo: “Me la maltrattano troppo”. Ma a quanto pare per Tina ci sono ancora delle spiacevoli sorprese ad attenderla.

Il suo ex storico, Kikò Nalli, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Vero’ e quello che ha detto potrebbe non piacere all’opinionista. Nalli ha parlato dei suoi progetti per l’avvenire e, nel farlo, non ha potuto non citare la Cipollari. La giornalista, in un certo momento, ha portato all’attenzione di Kikò il fatto che alcuni avessero ipotizzato un suo approdo nel salotto di UeD, come protagonista del Trono Vip. Nalli è stato molto sinceri al riguardo. L’ex marito si Tina ha ammesso che sarebbe davvero felice di poter lavorare insieme a Maria De Filippi e far parte del cast del dating show. Eppure, contrariamente da quanto si dice, non è mai stato contattato dalla redazione del programma.

La giornalista ha fatto poi un quesito un po’ contorto. La successiva domanda a Kikò Nalli è: quale sarebbe il consiglio di Tina su una sua eventuale partecipazione al dating show. La risposta di Nalli è stata assolutamente schietta e trasparente, caratteristica tipica del suo carattere. Ecco cosa ha detto: “Non potrebbe mettere becco: ognuno fa quello che vuole…Non so cosa potrebbe pensare ma io non metto becco nelle sue cose…”. Kikò, poi, si è trovato costretto a smentire anche le voci sulla sua presunta partecipazione a l’Isola dei Famosi 202. Ecco cosa ha rivelato: “Mi ha chiamato un’agenzia chiedendomi di dare la mia disponibilità…Non c’è stata nessuna convocazione ufficiale…”