Kirk Douglas morto a 103 anni non ha lasciato niente alla sua famiglia Kirk Douglas è morto all'età di 103 anni, lasciando una vera e propria fortuna. Ma non ha lasciato nemmeno un dollaro alla sua famiglia

Kirk Douglas è uno degli attori più famosi di tutti i tempi. Purtroppo recentemente abbiamo dovuto salutarli. Kirk Douglas è morto all’età di 103 anni. Vi siete chiesti a chi è andata la sua eredità? Sappiate che l’attore non ha lasciato nemmeno un dollaro alla sua famiglia.

A inifizio febbraio Kirk Douglas è morto all’età di 104 anni. È stata una vera e propria star di Hollywood. Celebri le sue interpretazioni in “Spartacus” , “Ventimila leghe di viaggi sottomarini” e “The Madman with Red Hair”.

A dare l’annuncio della sua morte è stato il figlio, Michael Douglas, anche lui apprezzatissimo attore.

Dal suo account di Instagram ha voluto condividere con il mondo intero questo momento di dolore per la sua famiglia.

Qualche tempo dopo la sua morte, però, sono venute fuori delle verità che hanno lasciato tutti senza parole. Lo sapevate che Kirk Douglas ha deciso di non lasciare nemmeno un dollaro alla sua famiglia? Tutta la sua eredità non andrà ai suoi famigliari, ma verrà destinato ad associazioni di beneficenza. Del resto l’attore è sempre stato impegnato nel sociale e questo è il suo ultimo regalo al mondo.

Chi lo conosceva veramente, al di là del personaggio cinematografico, sa che Kirk Douglas ha sempre voluto aiutare gli altri, dando una mano a chi si trovava in difficoltà.

Fondando la Fondazione Douglas ha aiutato molte persone. E proprio tramite questa fondazione, adesso che è morto, potrà aiutarne altro, visto che tutta la sua eredità sarà divisa tra l’Università di San Lorenzo, il Tempio di Westwood nel Sinai, l’ospedale pediatrico degli angeli, il Kirk Douglas Theatre di Culver e altre organizzazioni.

“Il mondo ha perso una leggenda. Per me e i miei fratelli, era un padre amorevole . Per Catherine è stato un suocero meraviglioso. Per i suoi nipoti era il miglior nonno del mondo. Per sua moglie, Anne, il marito perfetto”, ha detto il figlio. E per il mondo sarà ricordato come un grande benefattore.

“Papà, ti amo così tanto e sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. Sicuramente ha dato a tutti un grandissimo esempio di umanità.