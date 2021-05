Kledi Kadiu, le lacrime per Carla Fracci: “Ballava con tutti”

Come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di Carla Fracci ha sconvolto tutto il mondo. L’ètoille della Scala di Milano si è spenta oggi probabilmente a causa di una malattia che ha vissuto con gran riservo. Ora, a parlare della sua scomparsa è Kledi Kadiu.

L’ex insegnante e ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi aveva un rapporto speciale con lei. Ma d’altronde tutto il mondo della danza stimava e ammirava Carla Fracci, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua umilità.

A Storie Italiane, Kledi Kadiu ha raccontato al telefono cos’è successo quando ha appreso la notizia e quanto dolore ha vissuto.

Siamo tutti sconvolti. Di Carla posso dire tante cose, era umile, aveva la volontà di portare la danza ai giovani. Ricordo come adesso l’intervista che abbiamo fatto dieci anni fa. Aveva questa voglia di essere ironica, andava in tv nonostante fosse un’étoile, perché aveva una passione per l’arte in generale che andava oltre la sua carriera.

Poi il ricordo di una donna serena ed entusiasta, sicuramente piena di vita:

La ricordo sempre entusiasta, ballare nelle serate dopo il lavoro. Era molto carina perché nessuno se l’aspettava. Andavamo al ristorante e lei era la prima ad alzarsi a improvvisare balletti. Tutti rimanevano sorpresi, nel vedere che una come Carla Fracci si metteva a fare animazione, con i camerieri, con noi. Era carina con tutti, era sempre sorridente.

Proprio la scuola di Kledi Kadiu aveva organizzato per questa estate una giornata dedicata a Carla Fracci, mentre ora si è in attesa di capire cosa succederà, probabilmente l’evento diventerà una giornata commemorativa proprio per la sua scomparsa.

“In una giornata così triste, tutto si ferma… – si legge sulle pagine social della scuola – questo non può e non vuole essere un comunicato ufficiale, vi chiediamo solo di avere la pazienza e la sensibilità di darci il tempo di metabolizzare questo grande dolore… dopodiché, come sempre, vi daremo ogni informazione per tutti i progetti in programma che, come sapete, coinvolgevano anche lei”.