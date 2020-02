Kobe Bryant, le parole di un amico di famiglia sulla moglie Vanessa Incidente Kobe Bryant, un amico di famiglia, ha raccontato come la famiglia sta vivendo il lutto. Ecco cosa ha detto...

Il triste lutto che ha colpito la famiglia Bryant, ha sconvolto tutto il mondo dello sport e non solo. Però, in quel terribile incidente oltre a perdere la vita Kobe e la piccola Gianna Maria di soli tredici anni, hanno perso la vita anche altre sette persone, molto vicine alla famiglia.

La tragedia è accaduta lo scorso venti sei gennaio e la moglie dell’ex campione, Vanessa Bryant, ha deciso di pubblicare una commovente lettera sul suo profilo Instagram, che è diventata virale in poche ore.

La famosa testata giornalistica People, è riuscita ad incontrare un amico della famiglia, che ora sta facendo di tutto per stare vicino alla giovane donna di soli trentasette anni ed ha raccontato come sta vivendo il lutto.

L’uomo, nell’intervista, ha dichiarato: “Non riesce a finire una frase senza piangere, è devastata. Vanessa può contare su un buon sistema di assistenza, avendo intorno molte persone che la amano e che amavano Kobe.

In realtà, non puoi mai essere preparato ad una cosa del genere. Vanessa è devastata, ma sta lavorando molto per riuscire a mantenere il controllo per le altre figlie.

Ora deve essere forte. Nonostante gli alti e i bassi, con Kobe erano anime gemelle e lei pensava a lui come il compagno per la vita. Inoltre, la perdita di Gianna Maria, per lei è inimmaginabile, non riesce ancora a crederci.”

In molti ora stanno facendo il possibile per far sentire la loro presenza a questa famiglia, che è distrutta per il dolore. E’ stata aperta anche una raccolta fondi, per aiutare le famiglie delle altre sette persone, che sono decedute in quel terribile incidente.

Kobe Bryant era un marito ed un papà meraviglioso. Tutti erano stupiti nel vedere la famiglia che era riuscito a crearsi con la moglie Vanessa e le sue quattro amate figlie.

Potete leggere anche: La storia di Annabel Beam: “sono stata in paradiso”