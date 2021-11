Come far sentire i bambini più vicini al proprio papà? Qualcuno potrebbe rispondere che possono trascorrere del tempo insieme. Altri che possono trovare un hobby in comune. O appassionarsi dello stesso sport o della stessa squadra del cuore. C’è invece chi ha altri modi. Kristen Bell dà birra analcolica ai figli per creare un legame con il loro papà…

Kristen Bell svela spesso i suoi trucchi come genitore. Non è facile essere mamma, come non è facile essere papà oggi. Lo sa bene lei che è mamma di Lincoln e Delta, molto carine e adorabili, quando vogliono ovviamente. Ultimamente l’attrice ha raccontato un aneddoto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Spesso riceve critiche per come cresce i suoi figli. Come quando ha ammesso che la figlia di 5 anni non sapeva ancora bene usare il vasino. Nella sua serie Momsplaining With Kristen Bell, Kristen ha spesso parlato delle differenze tra le due figlie. Ma oggi è andata oltre.

Oggi l’attrice ha fatto parlare di sé per un’altra abitudine concessa alle figlie, che bevono una marca di birra analcolica. Così, secondo lei, si sentono più vicine al loro papà quando magari davanti a una partita si gusta la sua bella birra ghiacciata.

In un episodio di Say Yes! con il podcast di Carla Hall ha ammesso di concedere questo “vizio” alle figlie, così che il marito Dax Shepard possa condividere un momento con le sue figlie. Lei già si aspettava molte critiche. Che sono subito arrivate.

Kristen Bell dà birra analcolica ai figli: criticata pesantemente

Avrò un sacco di critiche per questo. E lasciatemi iniziare dicendo che non mi interessa. Potete darmi tutti i consigli che volete, ognuno di questi ascoltatori. Voi puoi dirmi che sono un genitore terribile. Non mi interessa. Sono un ottimo genitore, credo. Sto imparando ogni giorno

Le critiche arrivano perché la birra è dichiarata analcolica, ma ha meno dello 0,5% di alcol in volume. Che ne pensi?