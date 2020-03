La bimba ballerina attira l’attenzione del suo cantante preferito e di tutto il mondo Postano il video della loro bimba di 3 anni ballando sulle note di una famosa canzone. Il video attira l'attenzione del cantante stesso e in poco tempo la piccola si ritrova nei programmi televisivi

Salomé Rivas è una bambina venezuelana di 3 anni che è diventata una celebrità sulle reti. La bambina ha un profilo Instagram gestito dai suoi genitori in cui condividono video del suo talento come ballerina e altre esperienze quotidiane. Finora ha più di 61 mila seguaci che sono rimasti affascinati dal carisma e dalla gioia della piccola.

Ma c’era un video speciale che ha suscitato scalpore nelle reti. Anche lo stesso Chayanne, il cantante della canzone nel video, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram in cui ha raggiunto oltre 1,2 milioni di visualizzazioni in poche ore.

L’artista portoricano “Salome”, che porta lo stesso nome della bambina ha accompagnato il video con queste parole; “La musica non ha età. Guarda questa tenerezza ”, ha scritto Chayannericevendo ricevuto 21 mila commenti.

Molte persone esprimono la loro ammirazione per la tenerezza della bambina, ma soprattutto per la sua capacità di fare ogni passo di danza che esegue in modo sicuro. Inoltre, molti utenti delle reti commentano il momento in cui è felice di sapere che la canzone è intitolata proprio come il suo nome.

La bambina balla la canzone contagiosa e si eccita dicendo: “È il mio nome, sono io” , alludendo al titolo della canzone. Il video registrato dai genitori della piccola iniziò rapidamente a generare un’ondata di commenti e reazioni. Da allora la bimba ha fatto un salto in avanti verso la fama e vari media hanno rivisto il suo talento per la danza.

Salomé è stata invitata al noto programma “Wake up America” di Univisión, la rete americana dedicata al pubblico latino. Questa è la prima volta che un video di Salome diventa virale, ma i suoi genitori continuano a condividere le sue coreografie sul suo profilo Instagram . Entrambi sono ballerini professionisti.

La piccola ha una passione particolare per la musica e la danza, come i suoi genitori, e ha espresso il suo sogno di far parte del mondo artistico. Nell’intervista che ha offerto per il canale televisivo era carismatica e molti sostengono che avrà un futuro promettente nello show.

I genitori orgogliosi non immaginavano che la coreografia della loro bambina l’avrebbe resa così famosa, il video è in giro per il mondo da quando Chayanne ha deciso di diffonderlo.