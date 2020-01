La canzone che i Beatles hanno regalato ai Rolling Stones Lo sapevate che i Beatles hanno "regalato" una canzone ai Rolling Stones? E noi che pensavamo fossimo acerrimi rivali

Negli anni Settanta preferivate i Beatles o i Rolling Stones? Spesso le due band sono state associate e messe a confronto. Anzi si è sempre pensato che fossero acerrimi nemici. Ma lo sapevate che i Beatles hanno regalato una canzone ai Rolling Stones?

In realtà dovete sapere che Beatles e Rolling Stones non erano nemici, non erano rivali, non si odiavano. Era esattamente il contrario. I diversi componenti delle band non solo si conoscevano, ma spesso avevano stima reciproca. Per le persone che erano e anche per il lavoro che ognuno faceva nel mondo della musica. Altro che gruppi contrapposti.

A confermare questa teoria c’è anche una bellissima storia che merita di essere raccontata. Lo sapete che i Beatles hanno persino regalato una loro canzone ai Rolling Stones? Si tratta del secondo singolo che la band delle pietre rotolanti hanno pubblicato nella loro carriera. E che la band di Liverpool ha poi inserito nel secondo album di studio.

Nella biografia di Paul McCartney, intitolata “Many Years from Now”, si torna indietro nella Londra del 1963. John Lennon e Paul McCartney stavano passeggiando per le strade della città inglese. A un certo punto incontrano un taxi con dentro Keith Richards e Mick Jagger. I Rolling Stones non erano così famosi, anche se a Londra erano abbastanza noti. Non come i Beatles, però.

I due “scarafaggi” chiesero loro un passaggio. Ma dovevano sdebitarsi. E così diedero ai Rolling Stones una canzone che avrebbero potuto liberamente usare. “Ci hanno chiamato dal taxi e a noi abbiamo urlato: “Ehi, ehi, dateci un passaggio, dateci un passaggio”, e ci siamo fatti accompagnare. Eravamo tutti e quattro seduti nel taxi e penso che Mick abbia detto: “Ehi, stiamo registrando. Hai qualche canzone?” E abbiamo detto, “Aaaah, sì, certo, ne abbiamo uno. Che ne dici della canzone di Ringo? Potresti farne un singolo”.

Ma qual è la canzone? La canzone in questione è I Wanna Be Your Man. Per i Rolling Stones è stato di fatto il primo successo di una lunga serie.