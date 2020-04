La Casa di Carta, lo spoiler della quinta stagione nei titoli di coda La Casa di Carta 5 si farà? Un dettaglio della sigla finale potrebbe essere l'indizio chiave per immaginare come inizierà la prossima stagione.

Secondo molti appassionati della serie tv spagnola La Casa di Carta, involontariamente (o forse no) è stato dato uno spoiler della quinta stagione nei titoli di coda.

Quel dettaglio nei titoli di coda della sigla finale potrebbe essere l’indizio chiave per immaginare come inizierà la prossima stagione.

Sembra proprio che sia stata la produzione stessa a voler anticipare qualcosa sui prossimi episodi ma non è chiaro se questo sia stato un gesto intenzionale o meno.

La voce che sulle scritte canta “Bella Ciao“, la canzone che fin dall’inizio la banda del Professore ha scelto come simbolo della “resistenza”, è di un personaggio molto noto che nelle ultime due stagioni ha creato un sacco di problemi agli amati rapinatori.

Stiamo parlando di Najwa Nimri, l’attrice e cantautrice spagnola che interpreta Alicia Sierra. La poliziotta è riuscita a scoprire il nascondiglio del suo nemico (il Professore) e la quarta stagione de La Casa di Carta è finita proprio così.

Molti fan sostengono che proprio la nemica numero uno della banda, si unirà a loro come è già accaduto con Lisbona interpretata da Raquel Murillo anche se in questo caso c’era di mezzo l’amore.

Tantissimi fan non vedono l’ora di rivedere i personaggi de La Casa di Carta in azione, la serie tv spagnola ha riscosso molto successo.

Secondo un’indagine globale condotta da Parrot Analytics, dal 3 al 5 aprile è stata richiesta a livello globale ben 31,5 volte in più di altre serie di successo e il 99,3% in più in confronto ad altre serie drammatiche.

I Paesi in cui la serie tv ha avuto più successo sono soprattutto l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti. In Spagna invece non ha riscosso così tanto clamore, tanto che dopo la prima stagione, la serie stava per essere cancellata.