La confessione del principe Harry riguardo la morte di Lady Diana: “sono stato per anni in terapia” Il principe Harry confessa qualcosa sulla morte della sua mamma, Lady Diana e ciò che si è ritrovato a dover fare... un dolore che non si supera...

La morte della principessa Diana, accaduta nel 1997, è stato uno degli eventi più sconvolgenti mai accaduti. I suoi due figli, il principe Harry e il principe William, non si sono mai realmente aperti riguardo la sua scomparsa. L’intero mondo l’amava ed ha pianto dopo il tragico incidente. I due piccoli principini si sono ritrovati a crescere senza una delle figure più importanti della vita. Durante un evento JPMorgan tenutosi a Miami, il principe Harry ha toccato il doloroso argomento ed ha raccontato pubblicamente, secondo alcune fonti, di essere stato in terapia diversi anni, per riuscire a superare la morte della sua mamma. Il principe ha confidato come gli eventi della sua infanzia, lo abbiano influenzato e come si sia aperto, per sette anni, con una professionista di salute mentale. Harry ha anche parlato della decisione che lui e sua moglie hanno preso ultimamente, sconvolgendo i sudditi e l’intera famiglia reale. Hanno deciso di “divorziare” dai loro titoli e di trasferirsi in Canda, per una vita “normale”. La sua decisione avrebbe anche a che fare con la morte di Lady Diana. Ciò che il principe vuole, è proteggere la sua famiglia e in particolar modo il piccolo Archie, da tutto ciò che ha passato lui da bambino. Ha confessato di non essersi pentito della scelta fatta. Nessuno saprà mai ciò che realmente i due principi abbiano provato e passato dopo la morte della loro madre, ma è facile immaginare quanto sia stato grande il dolore e come siano cambiate le loro vite. E’ un dolore che per sempre accompagnerà le loro vite, seguito da un vuoto che non potrà mai essere colmato. La madre è la figura più importante nella vita di ogni bambino, è colei che cresce il proprio figlio, guidandolo nel cammino che ha davanti a se, insegnandogli a superare ogni ostacolo e a rialzarsi dopo ogni delusione. E’ colei che mai lascia la sua mano, che lo rassicura e lo conforta nei momenti tristi. La mamma è sempre la mamma e il suo ricordo sarà sempre vivo nel cuore dei suoi figli, così come lo straziante dolore della sua perdita.