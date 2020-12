“La cosa più bella che ci sia capitata”: l’ex concorrente di Temptation Island e il calciatore annunciano l’imminente arrivo di un bimbo

La cicogna sta di nuovo sorvolando sul mondo dello spettacolo ed è quasi pronta per scendere a fare una consegna speciale in casa di Roberta Mercurio e Luca Caldirola. L’ex volto di Temptation Island e il difensore del Benevento stanno, infatti, per diventare genitori per la prima volta.

A dare l’annuncio, come spesso accade in questi casi, è arrivato un post sui profili social di quelli che presto diventeranno mamma e papà. La prima a divulgare la notizia della propria gravidanza è stata proprio la Mercurio. L’ex volto di Temptation Island, programma nel quale aveva partecipato insieme al suo ex compagno Flavio Zerella, ha pubblicato un dolcissimo scatto sul suo profilo Instagram.

Quasi contemporaneamente, la stessa identica foto è stata pubblicata anche dal prossimo neo papà. il calciatore del Benevento Luca Caldirola. I due è ufficialmente legata dallo scorso luglio, da quando hanno iniziato a pubblicare le loro foto da innamorati.

Il difensore della squadra campana, che viene da un ottimo risultato ottenuto la scorsa settimana contro la Juventus, ha deciso di accompagnare lo scatto con alcune semplici ma molto significative parole. Ha scritto che quello che gli sta arrivando è il regalo più grande che potesse immaginare.

Le parole di Roberta Mercurio

La foto ritrae Roberta Mercurio con un sorriso gigante stampato sul volto, mentre il suo amato Luca la abbraccia da dietro. Caldirola con le mani sfiora il ventre nel quale sta crescendo il frutto del loro giovane ma già grande amore.

Nella lunga didascalia, la giovane influencer ha voluto raccontare tutte le emozioni vissute dal momento in cui ha scoperto di essere incinta:

Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità.

Immancabili, alla fine della lettera, i ringraziamenti al suo compagno, ‘colpevole’, secondo Roberta, di averle totalmente stravolto la vita e di averle fatto conoscere il vero senso della parola ‘amore’.