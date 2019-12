La dea fortuna, nuovo film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi La dea fortuna è il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi e un cast eccezionale: al cinema dal 19 dicembre

Ferzan Ozpetek arriva al cinema il 19 dicembre 2019 con il nuovo film dal titolo La dea fortuna. Protagonisti Stefano Accorsi e un cast stellare, per una nuova pellicola che sicuramente sarà un successo. E che ci racconta la società di oggi. Per il regista di origine turca è la tredicesima creazione cinematografica.

La dea fortuna è un film che parla di coppie gay che, come le coppie etero, affrontano inevitabilmente delle crisi. Ma parla di famiglie arcobaleno, della salute, del tempo che scorre via tra le nostre mani senza che ce ne rendiamo conto, della musica che fa da colonna sonora alle nostre vite, di un quartiere popolare, di un “castello” e persino di una “strega”.

La dea fortuna di Ferzan Ozpetek arriva nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2019, distribuito da Warner Bros, con una canzone cantata da Mina: Luna Diamante, infatti, è stata scritta da Ivano Fossati, ma interpretata dalla grande cantante italiana che recentemente si è “mostrata” in uno scatto intimo e famigliare, grazie alla figlia.

“Con ‘La dea fortuna’ dopo tanti film, mi sono sentito davvero libero di fare un lavoro che somiglia a me”. “Tutto è nato da una telefonata di mia cognata che per un problema di salute prospettava a me e al mio compagno se ci saremmo potuti occupare dei loro figli. Mi è subito piaciuta questa idea che avrei potuto sviluppare. Mi andava poi di raccontare più che il solito primo incontro di una coppia, la fine di un rapporto quando l’erotismo si trasforma in affetto“.

E così è nata la storia di Arturo, interpretato da Stefano Accorsi, che è uno scrittore che non è soddisfatto della sua vita. E did Alessandro (Edoardo Leo), idraulico. I due fanno coppia fissa e vivono insieme da 15 anni. La passione non è più quella dei primi tempi e si trovano ad affrontare una crisi per la quale non sono assolutamente pronti.

Nel loro menage quotidiano arriva Annamaria (Jasmine Trinca), migliore amica di Alessandro, che in un momento di difficoltà, perché non sta bene, lascia alla coppia i due figli, Martina e Alessandro. Così la coppia gay ritrovare la voglia di amare e di amarsi, grazie ai due bambini.