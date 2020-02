La decisione della Regina Elisabetta: Meghan e Harry dovranno restituire i soldi spesi per il Frogmore Cottage C'è chi l'ha definita la vendetta della Regina Elisabetta. Ecco la decisione che la sovrana avrebbe preso contro Maghan e Harry

La notizia è stata riportata sulla famosa testata giornalistica Mirror. Meghan Markle e il principe Harry dovranno restituire milioni di sterline (circa tre milioni di euro) alla famiglia reale. Perché così tanti soldi? Sembrerebbe proprio che siano quelli che i duchi di Sussex abbiano speso per i lavori al Frogmore Cottage.

Dopo il loro matrimonio, Meghan e Harry avevano deciso di ristrutturare quella che sarebbe stata la loro residenza, attirando l’attenzione, o meglio le critiche, dei sudditi.

A quanto pare, la loro decisione non è mai andata giù alla Regina Elisabetta, che adesso, a seguito del loro “divorzio reale”, avrebbe deciso che dovranno risarcire l’intera somma spesa.

C’è chi l’ha definita la vendetta della sovrana.

Poiché i due Duchi di Sussex hanno scelto di volere la propria indipendenza economica dalla corona, adesso dovranno tenere testa alle conseguenze, forse inaspettate.

Secondo diverse testate giornalistiche, Meghan e Harry continueranno a mantenere i loro beni e le loro associazioni private, ma non potranno più rappresentare la famiglia reale.

Non è noto se la coppia sia in possesso di una cifra del genere al momento, ne quali siano le modalità scelte dalla Regina, per la restituzione. C’è chi vocifera che potrebbero risarcire il tutto, in modo rateizzato.

La Regina, in fin dei conti, ha accontentato suo nipote. Voleva l’indipendenza economica? Eccola qui!

In molti pensano che la decisione presa dalla sovrana, sia più che giusta. In questo modo, restituendo i fondi pubblici, avranno ciò che tanto hanno desiderato.

Tra non molto la coppia tornerà a casa per partecipare a degli impegni ufficiali. Sembrerebbe che siano gli ultimi, prima dell’ufficializzazione del divorzio reale, che è stata fissata per il prossimo 31 marzo.

La Regina Elisabetta sa benissimo che in quei giorni, l’attenzione sarà tutta sui duchi di Sussex e probabilmente, ha ben pensato di prendere delle precauzioni.

Notizia in aggiornamento.