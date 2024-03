La famosa attrice diventa mamma per la quarta volta: ma la gravidanza non è stata facile

L’attrice Gal Gadot è diventata mamma per la quarta volta. Ovviamente è al settimo cielo: la famiglia si è allargata con la nascita di una bambina, come annunciato dalla stessa neo mamma sui suoi canali social. L’interprete di film di grande successo ha però raccontato che questa gravidanza non è stata assolutamente facile.

L’attrice israeliana, famosa per i suoi ruoli in Wonder Woman e Fast & Furious, ha accolto la sua quarta figlia, annunciando il lieto evento su Instagram per la gioia di tutti i suoi fan. In realtà non aveva mai detto di essere incinta.

L’attrice si è detta fortunata di come sono andate le cose, perché, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. “Non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta“, ha raccontato, sottolineando che questa quarta gravidanza è stata piuttosto complicata.

Gal Gadot, insieme al marito Yaron Versano, ha già tre figlie, che si chiamano Alma, Maya, Daniella. L’ultima arrivata, invece, è stata chiamata con il nome Ori. A lei la mamma fa una dolce dedica sui social.

“Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile e ce l’abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all’altezza del tuo nome Ori, che in ebraico significa ‘la mia luce’. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze. Anche papà è abbastanza figo“.

L’attrice ha voluto tenere nascosta una gravidanza che non è stata facile. Normale la scelta di non essere sotto i riflettori per 9 mesi, anche se non è stato facile proteggere lei e le figlie di 12, 6 e 2 anni.

Gal Gadot e Yaron Varsano sono moglie e marito dal 2008. Lui è israeliano come l’attrice ed è un imprenditore immobiliare. Nel 2019 hanno fondato insieme la casa di produzione cinematografica Pilot Wave.