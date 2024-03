La famosa attrice e suo marito si sono detti addio a pochi mesi dalle nozze: cosa trapela dai social

Un’altra coppia vip avrebbe deciso di separarsi, a pochi mesi dal matrimonio. Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Alessandra Mastronardi e del marito Gianpaolo Sannino che, secondo i bene informati, non starebbero più insieme. Cosa sappiamo finora su questa presunta rottura tra i due? Gli indizi al vaglio delle riviste di gossip sono diversi.

Alessandra Mastronardi ha sposato a luglio 2023 il suo primo grande amore. Dopo aver rotto con Ross McCall, con cui stava insieme da 4 anni, l’attrice ha iniziato una relazione con il dentista, che già conosceva molto bene.

“Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”: queste le parole dell’attrice a Vanity Fair in occasione dell’annuncio delle nozze.

Nel mondo del gossip, però, circolano voci da dicembre, secondo le quali i due sarebbero in crisi profonda. La stessa attrice a fine dello scorso anno era dovuta intervenire per smentire categoricamente i rumors che circolavano.

Oggi, a quasi otto mesi dal fatidico sì, pare proprio che i due siano ai ferri corti. Lei non segue più lui su Instagram (tra l’altro il profilo del dentista non è visibile a tutti, quindi è impossibile sapere se lui segue la consorte sui social).

Cancellata dai social la foto delle nozze tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

L’indizio che fa più credere alla fine del matrimonio tra l’attrice e il dentista, però, è il fatto che dai social di lei è scomparsa la foto del matrimonio. Pare sia stata rimossa l’immagine di quel giorno di gioia che la Mastronardi aveva accompagnato da una dedica commovente: “L’amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te“.

Deianira Marzano, esperta di gossip, sostiene che, in realtà, i due si sarebbero lasciati pochi mesi dopo il matrimonio, avvenuto in seguito alla rottura tra l’attrice e Ross McCall. Ovviamente nulla di certo, solo ipotesi: ma perché lei ha cancellato la foto del suo matrimonio?