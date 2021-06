La famosa attrice Kirsten Storms nelle sue ultime storie su Instagram ha rivelato di aver subito una delicata operazione al cervello, per rimuovere delle cisti. Ha raccontato che ora è a casa e che sta bene, sta cercando di riprendersi dall’intervento complicato e difficile che ha avuto.

La star di Disney Channel e della nota serie televisiva General Hospital, ci ha tenuto anche a precisare che per lei era la prima volta che parlava dei suoi problemi personali sui social media.

Tuttavia, nonostante ciò che ha appena vissuto si è mostrata in buone condizioni ed anche con il sorriso sul volto. Su ciò che le è accaduto ha dichiarato:

Non ho mai parlato di questa cosa. Però, meno di 48 ore fa ho subito un’operazione alla parte bassa del cervello. Ci tengo a precisare che ciò che i medici hanno dovuto rimuovere non era un cancro.

Voglio chiarirlo adesso prima che internet impazzisca su voci e dicerie su questa cosa. Avevo una ciste di grandi dimensioni che si era divisa in due parti ed il dottore mi ha riferito che si erano ingrossate ed erano molto gonfie.

Proprio per questo motivo ho scelto di rimuoverle. Per ora non posso tornare sul set. Infatti mi darò al lavoro a maglia, ma appena sarà tutto finito potrò tornare a lavoro.