La famosa influencer mostra il suo volto senza filtri: “Ho imperfezioni”

Mostrarsi sui social senza filtri e senza imperfezioni non è mai semplice, soprattutto per chi sui social ci lavora. Molte influencer e modelle sono sempre costrette a mostrarsi perfette, una perfezione che a volte non può esistere.

Molte di queste, nel corso del tempo, hanno deciso di postare anche foto senza filtri e senza fotoritocchi. Oggi, è il turno di Rosa Perrotta, la giovane mamma di Dodo ha postato uno scatto con i segni del viso.

Seppur sempre bellissima, in questo scatto appare davvero diversa da come siamo abituati a vederla. L’influencer ha tenuto a condividere con le follower un momento di debolezza, ma anche di forza. Nella description scrive infatti:

In questi giorno ho un viso rovinato. Ho tante imperfezioni e segni vari. Ma volevo farvelo vedere. Perché i periodi in cui ci vediamo orrende,ci sentiamo a disagio o fuori luogo ce li abbiamo tutte. TUTTE, nessuna esclusa. Oggi mi sono detta: “Rosa, capita. Capitano i periodi di merda, capita la pelle rovinata, capitano i brufoli, capitano i kg in più. Capita.

Il messaggio che segue è un invito alle giovani ragazze nel destare meno preoccupazione ai piccoli difetti fisici e a pensare sempre positivo. Ma soprattutto, è un incoraggiamento per chi fatica ancora ad accettare le proprie imperfezioni

“E non può essere sempre un dramma. Non si può sempre anelare all’ idea che abbiamo di noi. Alle volte bisogna semplicemente essere “noi”. Quando lo capisci, ti rassereni.”

L’influencer svela anche un retroscena del suo passato, raccontando che lei in primis sa cosa vuol dire soffrire per l’aspetto esteriore.

È tutta la vita che cerco di essere perfetta, un po’ in tutto quello che faccio. Sono sempre stata il peggior giudice di me stessa. Sono cresciuta pensando di doverlo essere per essere meglio accettata, per lavorare di più, per piacere di più, perché mi volessero più bene.

Non sarò ipocrita con voi, in parte mi ha aiutato rincorrere questa perfezione nelle cose che ho appena elencato. Ma oggi a 32 anni so quanto é stato faticoso,frustrante,pesante…e alle volte veramente sciocco. Fidatevi subito,il prima possibile, di chi vi dice che andate bene così, che vi ama così, che vi fa sentire giuste così.