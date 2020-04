La famosa soap opera ‘il Segreto’ giunge al termine Parla Maria Bouzas la famosissima Francisca Montenegro, dispiaciuta per la chiusura della soap opera

È ufficiale… la nota soap opera spagnola “Il segreto” è giunta al termine! I fan affezionati della serie, devono ormai dirle addio dopo ben 9 anni e 2300 episodi. A confermare questa notizia è stata proprio Maria Bouzas, che interpreta il ruolo di Francisca Montenegro.

L’attrice ha infatti confidato a “TV Sorrisi e Canzoni” il suo rammarico per la chiusura della serie, dicendo: “E’ una conclusione che apre la porta a nuovi orizzonti ma, chiude una tappa molto intensa e felice, che rimpiangeremo tantissimo”.

La sconvolgente decisione è stata presa poiché, negli ultimi mesi, si è verificato un drastico calo degli ascolti a causa del malcontento popolare. Infatti durante le puntate mandate in onda questi giorni, abbiamo assistito all’uscita di scena di alcuni personaggi tra cui Gracia, Fernando, Maria, Irene e Severo.

Dagli spoiler si evince che, a causa del salto temporale di quattro anni, dopo la distruzione di Puente Viejo da parte di Fernando Mesia, verranno introdotti nuovi protagonisti. Tutto ciò, però, non è piaciuto affatto agli affezionati fan della soap opera.

Anche Francisca e Raimundo torneranno a Puente Viejo ma, non insieme, bensì in diversi momenti e riappariranno anche moltissimi volti familiari. Ma non sono gli unici colpi di scena, che l’ultima stagione ci riserverà, difatti in città arriverà anche Ignacio Solozabal insieme a Isabel De Los Vivos e le loro 3 figlie.

Si pensa inoltre, che Donna Francisca morirà… per scoprirlo non ci resta che guardare l’ultima stagione. Vi annunciamo però, che l’ultima puntata sarà trasmessa durante l’estate in Spagna e dato che qui vengono mandate in onda con un differenza di 140 puntate, in Italia verrà mandata su canale 5 circa verso la fine del 2020. Nel gran finale della serie, i telespettatori verranno messi al corrente del grande segreto del paesino, che da sempre viene tenuto nascosto! Quindi non ci resta che aspettare per svelare il mistero.