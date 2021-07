È passato un mese dalla morte di Michele Merlo, un mese interminabile che non ha colmato il vuoto che ha lasciato il giovane cantautore famoso grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi.

Nel giorno dell’anniversario la giovane ventiduenne bolognese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui c’è una foto che ritrae il giovane cantautore prematuramente scomparso alla guida. Nella didascalia scrive:

Ho paura dell’amore non del resto, ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale.

I due, seppur stavano insieme da relativamente poco tempo, erano una coppia molto unita. La giovane Luna ha spiegato di aver conosciuto Michele Merlo proprio su Instagram, la ragazza era una fan che ha colpito l’attenzione del cantante grazie ad alcuni messaggi inviati sui social.

Proprio a casa della ragazza a Bologna il giovane ha avuto l’ultimo malore che alla fine l’ha strappato dalle braccia di papà Domenico e di mamma Katia. Al momento, non si hanno novità sulle indagini che sono state aperte a seguito della morte, forse evitabile, del cantante.

Il cantante è morto a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Il primo importante malore, il ragazzo ce l’ha avuto nel pomeriggio antecedente al ricovero, si era recato al pronto soccorso ma la guardia medica gli aveva prescritto antibiotici scambiando i sintomi della malattia per una faringite.

Il dolore è ancora troppo forte e i genitori si sono chiusi in un religioso silenzio. Il ragazzo era figlio unico e superare una tragica morte come questa non sarà facile per la famiglia e i suoi cari.