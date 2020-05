La figlia Al Bano e Romina Power, Cristel Carrisi matrimonio in crisi Cristel Carrisi sta vivendo una crisi matrimoniale

Cristel Carrisi è la bellissima figlia di Al Bano e Romina Power. La ragazza si era sposata nel 2016 a Celino San Marco con una pomposa cerimonia, con un milionario cileno-croato. A quanto pare però, nonostante la nascita di due splendidi bambini, Kay Tyrone e Cassia Ylenia (chiamata così in memoria di sua sorella maggiore, scomparsa nel 1994), il loro matrimonio sta attraversando una crisi.

La conduttrice e cantante, che ha preso le migliori qualità dei suoi famosissimi genitori, si era trasferita in Croazia con suo marito da diverso tempo ormai. La ragazza infatti aveva deciso di vivere la sua vita coniugale lontano dai riflettori. Ma i fans non l’hanno mai dimenticata.

La sua ultima comparsa in pubblico è stata in occasione del suo ruolo da conduttrice nel programma ’55 passi nel sole’. Il programma era dedicato ai suoi genitori, al loro amore e alla loro fulgida carriera. In seguito è stata ospite a Domenica In.

In quelle occasioni era apparsa felice e sorridente e lo stesso Al Bano lo confermava, raccontato che spesso lui e Romina erano stati ospiti dei novelli sposi. Ovviamente le cose si sono complicate a seguito dell’emergenza Covid-19.

I genitori non hanno più potuto visitare Cristel, che a quanto pare starebbe attraversando un periodo abbastanza difficile. Ad allertare i suoi followers è stata la scelta repentina della ragazza di eliminare i suoi profili social, su cui prima invece era molto attiva.

La scelta rimane ancora inspiegata, non c’è stata nessuna motivazione. Cristel Carrisi è semplicemente sparita, da un momento all’altro. E avere notizie è davvero complicato dato che Davor, suo marito, è ancora più riservato e non pubblica nulla di collegato alla famiglia Carrisi dal 2019 addirittura. Che cosa sta succedendo? Cristel sta davvero passando un periodo così difficile?