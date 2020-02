La Lecciso ospite a Live non è la D’Urso parla di Al Bano e Romina La Lecciso ospite da Barbara D'Urso nel programma Live non è la D'Urso di ieri sera 9 febbraio, parla per la prima volta della partecipazione come ospiti di Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020

Nella puntata di ieri 9 febbraio nel programma di Live non è la D ‘Urso è stata ospite Loredana Lecciso. Nei corso della puntata la Lecciso ha commentato la partecipazione al Festival di Sanremo di Al Bano con Romina, che sono stati ospiti dell’Ariston nella prima serata, andata in onda il 4 Febbraio.

La ormai celebre coppia di cantanti a portato sul palco una carrellata dei loro più grandi successi, da nostalgia canaglia a Felicità, ma anche un’inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Erano ormai venticinque anni che non realizzavano un duetto, la raccolta dei loro inediti si chiama Raccogli l’attimo. La Lecciso è stata comunque presente anche se non fisicamente, infatti nel corso dell’esibizione non ha perso tempo a pubblicare sui social battute ironiche per Al Bano che stava per cadere dalle celebri scale di Sanremo.

E la prima volta che Loredana parla in pubblico dando la sua opinione sulla partecipazione di Carrisi insieme a Romina. Con Barbara D’Urso la Lecciso ironizza :” Al Bano non è scivolato è una gag fatta anche durante le prove. Al Bano è avanti. Si è detto di tutto. Che fosse appesantito da Romina. Lei si era appoggiata su di lui. Questa esibizione era bellissima. L’applauso dell’Ariston non era quello di tutti gli italiani. Mi sono unita a loro”. Sta bene attenta a non lasciar trapelare niente contro Romina Power.

Ma non finisce qui per la showgirl, che viene immediatamente attaccata, con parole dure, da Alba Parietti che aggiunge :” Riesci a stare 20 anni sempre con lo stesso uomo, farci due figli, e sembrare sempre la sua amante. Non hai l’aspetto della moglie”.

In difesa della Lecciso arriva Cristiano Malgioglio e ribatte :”la nostra amica Loredana è stata felice che Al Bano e Romina sono saluti sul palco d’Ariston insieme. Lui inizialmente voleva andare con la sua famiglia. Ma sarebbe stato un boomerang perché il pubblico voleva la coppia”