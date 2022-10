La mamma di Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per lanciare un messaggio di sostegno alla sua amata figlia. La signora non ha mai abbandonato la sua primogenita nonostante alcune scelte difficili fatte nel corso della sua vita.

Lo scorso giovedì, in diretta su Canale 5 Alfonso Signorini ha voluto regalare alla gieffina un momento indimenticabile. Attimi che hanno commosso il pubblico sia in studio che a casa grazie alle parole della signora Giovanna e a tutta la sua grande dolcezza.

Una sorpresa che Elenoire non si aspettava minimamente ma che le ha scaldato il cuore dopo gli ultimi giorni difficili. Il conduttore dopo averla chiamata nella stanza led, le ha mostrato alcune delle più importanti foto della sua infanzia, partendo da quando era un maschietto.

La donna nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tantissimi momenti difficili, il suo cambiamento fisico ma anche il forte amore non corrisposto. Accanto a lei per affrontare questi momenti di sconforto però, c’è sempre stata sua madre che, ha deciso di farle una sorpresa.

La mamma di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip

Subito dopo il suo racconto, la gieffina viene chiamata in giardino ignara dalla sorpresa che da li a poco avrebbe ricevuto. Di fronte a lei infatti, è entrata sua mamma Giovanna, emozionata e felice di rivederla dopo diverse settimane.

Un momento pieno di emozione in cui Elenoire non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mia mamma è una donna che mi ha accompagnata, preso per mano, in un cammino fatto di tristezza. Il dolore è sempre stato tanto, non passa ma crea delle cicatrici enormi”.

Mamma Giovanna ha così affermato: “Sei la mia vita e anche quella di papà, sei la nostra roccia e lo sarai sempre. […] “Ma sei innamorata di Luca? Lui ha la morosa, fuori ci sarà un amore anche per te. Sono andata sempre a difenderla, anche quando la bullizzavano”.

“Quando era ricoverata per il Covid, picchiavo sul vetro e dicevo ‘amore sono qui’. Il macchinario respirava per lei, ma lei sapeva che ero lì per questo” ha terminato la signora Giovanna. Un momento di grande emozione che ha mostrato un lato di Elenoire che davvero in pochi conoscevano.