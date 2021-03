La mamma di Fabrizio Corona: “Temo il suicidio”

Sono passati quasi 10 giorni dal ricovero di Fabrizio Corona nel reparto psichiatrico del Niguarda di Milano, e solo oggi la mamma ha potuto riabbracciare suo figlio, come già emerso da altre testimonianze, l’ex re dei paparazzi sta facendo lo sciopero della fame e della sete.

L’imprenditore è ricoverato dopo il brutto incontro con i poliziotti, dopo la decisione della Cassazione di riportarlo in carcere l’ex Re dei Paparazzi si è inflitto atti di autolesionismo: tagliandosi le vene ha avuto bisogno di 14 punti di sutura. Una scena davvero bruttissima.

La madre intervistata dal Corriere della Sera ha rivelato qualche dettaglio in più sul ricovero del figlio che dice di trovare: “Molto dimagrito”. Come ogni madre ha provato a farlo ragionare e convincerlo a nutrirsi:

Ho cercato di convincerlo a prendere almeno un po’ di zucchero, ma non vuole niente”Non si aspettava la decisione della Cassazione. Si sente vittima di un’ingiustizia e di accanimento: quei mesi li ha scontati.

Gabriella prova a spiegare che il figlio, ha sì infranto la legge, ma soffre anche di patologie psichiatriche diagnosticate ormai 15 anni fa per cui avrebbe bisogno di essere ricoverato e non di tornare in carcere:

“Fabrizio ha una malattia psichiatrica: disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore.” – prosegue spiegando che la patologia si è manifestata piano piano e “negli anni si è aggravata portandolo a commettere eccessi e reati”

“Le malattie psichiatriche vengono mimetizzate da un comportamento che appare contrario alla sofferenza che c’è interiormente. Proprio Gabriella spiega che i comportamenti del figlio cambiano repentinamente ha “periodi di rifiuto totale, perché è tipico della malattia psichiatrica sfogarsi con i familiari, e altri di grande amore”.

L’uomo è anche ossessionato dal denaro, che a detta della mamma sarebbe solo una scusa per “per celare la sua mancanza di autostima”. I reati commessi inoltre, spiega che:

“Sono stati fatti quando usava stupefacenti e perché è malato. In questi anni ha fatto una terapia preziosissima che ha prodotto grandi miglioramenti”,