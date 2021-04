La mamma di Sangiovanni: “Ha avuto un passato difficile”

Sangiovanni è senz’altro uno dei favoriti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi: i singoli del ragazzo sono destinati a diventare dei tormentoni, sembra infatti che le sue canzoni saranno delle vere e proprie hit estive.

Il ragazzo è uno di quelli con una personalità più forte e delinea all’interno della scuola e proprio nella scuola ha trovato anche l’amore. Sangiovanni si è infatti fidanzato con la talentosa ballerina Giulia, anch’essa molto amata dal pubblico.

Ora, a raccontare la storia del cantante è la mamma che ha rilasciato un’intervista ad un quotidiano raccontando il passato del ragazzo e i suoi problemi. La mamma ha iniziato parlando di Giulia, ragazza che ama e stima profondamente e ha svelato che prima di entrare nella scuola era fidanzato con una certa Margherita.

Con la ragazza non è durata, la distanza ha infatti portato i due ad allontanarsi molto. Oltre a questo, però, ha raccontato anche del passato doloroso e sofferente che ha avuto il giovane.

Mio figlio a causa della sua sensibilità ha vissuto enormi sofferenze. E noi con lui. Alle scuole medie, purtroppo, era quotidianamente criticato dai professori che, malgrado lo conoscessero, non riuscivano ad accettarlo, a seguirlo, ad aiutarlo. Era tormentato. Tornava a casa e stava male, soffriva al punto che siamo stati costretti a fargli cambiare istituto scolastico in modo che potesse prendere la licenza media più serenamente, senza inutili patimenti.

La mamma ha raccontato che, quando il figlio tornava da scuola, era perennemente distrutto. La rabbia del ragazzo lo pervadeva, tanto che anche i suoi fratelli e la sua famiglia erano preoccupati nel vederlo così arrabbiato.

La donna racconta anche che il ragazzo ha un’intelligente più vivace della media e spiega: “Riesce a memorizzare pagine intere in pochi minuti, a raccogliere ottimi voti dedicando pochi minuti allo studio. Ed è sempre stato un ragazzo molto estroverso, uno che già da bambino era capace di sostenere un dialogo con gli adulti. Ecco, queste sue caratteristiche non sono state apprezzate durante le scuole medie e i professori lo hanno preso di mira.”

C’era una professoressa che quando parlava di lui in sua assenza diceva: “Vedrete che brutta fine farà Giovanni…”. Ha provato a reagire, a integrarsi, a spiegare che era fatto a modo suo. Ma che non era sbagliato. Non c’è stato niente da fare. Giorno dopo giorno è finito ai margini della classe e ha iniziato a soffrire, a consumarsi al punto da scatenare il suo disagio tra le mura domestiche attraverso violentissimi momenti di rabbia.