La mamma di Soleil Sorge si scaglia ancora una volta contro Alex Belli e le sue continue bugie nei confronti della giovane influencer. Wendy Kay non perdona le parole che l’attore ha detto nei riguardi di sua figlia durante la sua partecipazione a Pomeriggio Cinque.

L’ex gieffino è stato ancora una volta ospite di Barbara D’Urso dove, ha detto la sua nei confronti di Soleil e del suo comportamento. Nel corso delle ultime settimane infatti, la giovane influencer ha ammesso di aver smesso di seguire Alex sui social, dedicandosi completamente alla sua vita e ai suoi progetti di lavoro.

La grande amicizia che per sei mesi ha legato i due volti noti del Grande Fratello Vip sembra ormai arrivata definitivamente al capolinea. Un legame speciale che in primo momento sembrava potersi trasformare in una storia d’amore ma che, con il passare del tempo è andato sfumando.

Proprio a seguito della decisione presa da Soleil e la lontananza tra i due, Alex ha deciso di dire la sua direttamente nello studio di Pomeriggio Cinque. “Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro” ha dichiarato Alex.

La mamma di Soleil Sorge si scaglia contro Alex Belli

Wendy Kay dopo aver ascoltato le affermazioni di Alex Belli ha deciso di dire la sua smascherando le varie bugie dette dallo stesso attore. È proprio lei infatti, a sbottare contro l’ex gieffino per difendere sua figlia Sole: “Ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta”.

“Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito” ha terminato la mamma di Soleil sui social.

Quest’ultima non è la prima volta che interviene nei confronti di Alex Belli per difendere sua figlia dalle critiche e le sue parole. È ormai uno scontro acceso tra l’attore e Wendy che, non ha più intenzione di ascoltare ulteriori bugie su sua figlia.