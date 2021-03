La modella è incinta: il tenero scatto sui social

Un periodo difficile per tutti, ma in mezzo a tanta tristezza arrivano anche le buone notizie. La bellissima modella italiana Paola Turani ha annunciato di essere incinta con un bellissimo post sui socia: lei e Riccardo Seppella diventeranno genitori.

Paola Turani è già al terzo mese di gravidanza, molti hanno pensato che avrebbe aspettato di più prima di dare la notizia ai follower, ma la donna non sta più nella pelle.

La modella non ha mai nascosto le sue difficoltà nel rimanere incinta, ha avuto diversi problemi ginecologici qualche mese fa si era lasciata andare ad un lungo sfogo contro coloro che chiedono alle donne perché non hanno figli.

Inoltre, il bimbo è un vero e proprio momento di rinascita per la donna che quando era ragazza ha affrontato anche ad un periodo di anoressia non facile da superare. Sui social scrive:

In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme @rickyserpella❤️ Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu❤️ Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!!🌈❤️ ps-ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire😜. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi… oggi si festeggia! Paola e Ricky