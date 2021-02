La nota giornalista è stata ricoverata di nuovo in ospedale per il tumore: è una recidiva

La giornalista spagnola è stata ricoverata per la ricomparsa della malattia

È questo un periodo davvero molto particolare per la giornalista spagnola Sara Carbonero. La moglie dell’ex portiere spagnolo Iker Casillas, dopo aver combattuto con un tumore ovarico diagnosticatole nel 2019, deve fare nuovamente i conti con il mostro. Infatti, stando a quanto riportato dai quotidiani spagnoli, la giornalista è stata ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra.

Brutte notizie per il noto volto del giornalismo sportivo spagnolo Sara Carbonero. La moglie della grande gloria del calcio Iker Casillas torna a combattere nuovamente con il cancro ovarico che si è ripresentato. La malattia le era stata diagnosticata la prima volta nel 2019. Alla diagnosi sono seguiti il ricovero in ospedale e un’operazione.

Il tutto, ovviamente, seguito da notevoli controlli che negli ultimi tempi stavano andando bene e hanno fatto sperare in una totale guarigione. Ad oggi, però, il mostro si è presentato nuovamente e ciò ha costretto la giornalista al ricovero al quale seguirà un ciclo di cure. Inoltre Sara Carbonero ha dato la sua disponibilità per affrontare una nuova operazione.

Dunque un periodo davvero buio per la nota giornalista e suo marito Iker Casillas, dal momento che si ritrovano nuovamente a combattere con il tumore. Dopo l’ottimismo subentrato in seguito all’operazione della prima diagnosi, la malattia è ripiombata nelle loro vite.

La moglie della gloria del calcio Iker Casillas è stata immediatamente sottoposta ad un ciclo di cure che fanno ben sperare. Tuttavia, per il team medico che sta curando la donna è d’obbligo la cautela.

Il periodo buio di Sara Carbonero e Iker Casillas

Dunque un nuovo ostacolo da superare per Sara Carbonero e suo marito Iker Casillas. Ricordiamo, infatti, il brutto episodio di infarto che colpì l’uomo durante un allenamento e che lo ha costretto ad appendere per sempre le scarpe al chiodo. Un episodio che tenne con il fiato sospeso non solo il panorama calcistico, ma tutto il mondo dello sport.