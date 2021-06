Dopo la gioiosa notizia della gravidanza e il racconto della sua lotta contro l’infertelità, Paola Turani ha mostrato all’intero web la prima ecografia del futuro nascituro.

La nota influencer ha pubblicato un dolcissimo video sul suo profilo Instagram. Una raccolta dei momenti più importanti. Le foto con il pancione, la prima ecografia sullo schermo del ginecologo e tra le sue mani e poi il viso del bebè a 23 settimane di gestazione:

Oggi abbiamo visto per la prima volta i lineamenti del piccolo Serpellino anche se non era molto collaborativo e aveva deciso di darci le spalle, il furbetto. Ma qualcosina abbiamo notato, tipo che ha già il brincio della mamma. Voi che dite? #23weeks e Gnomo dorme già accanto a te.

Tantissime le razioni dei fani di Paola Turani, che sono arrivati a commentare il bellissimo momento.

Paola Turani e la sua battaglia contro l’infertilità

L’influencer tra non molto abbraccerà il frutto del suo amore con Riccardo Serpellini. Ma in molti conoscono la sua storia e sanno quanto abbia dovuto lottare prima che quelle linee dessero esito positivo. Per 8 anni, Paola non è riuscita a rimanere incinta:

Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato.

Poi è arrivato quel giorno, che ormai non aspettava più. Il test era positivo e le lacrime non si fermavano più.