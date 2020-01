La prima foto con il pancione della conduttrice Eleonora Daniele Aveva dichiarato di essere incinta. Finalmente la prima foto del pancione della famosa conduttrice 😍🤰

È di pochi giorni fa la notizia che la famosa conduttrice Eleonora Daniele ha dichiarato, in diretta TV, di essere in dolce attesa. Durante una puntata del programma TV Storie Italiane, in onda su Rai 1, la bellissima conduttrice ha dichiarato: “voglio chiudere questa puntata di Storie Italiane con una notizia bellissima, almeno per me lo è. Mi avete chiesto sui social se sono incinta.

Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione”.

L’intero studio ha reagito felicemente, così come hanno fatto i migliaia di suoi fan sui social network.

Dopo la meravigliosa notizia, Eleonora Daniele non si è più nascosta, con il suo abbigliamento comodo.

È stata immortalata in una foto pubblicata sulla rivista Chi, con una maglia rossa, mentre si tocca il pancione. Eccola qui di seguito:

Eleonora Daniele è diventata famosa nel 2001, nella trasmissione “La sai l’ultima”, di canale 5. Dopo la sua prima esperienza, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello e in seguito ha lavorato come attrice in conosciute serie TV, come: La squadra, Un posto al sole e Carabinieri 3.

Nel 2017 ha iniziato a condurre il programma TV Storie Italiane, in onda su rai1, che ancora oggi conduce. Molti si sono domandati se adesso lascerà la trasmissione, ma Eleonora ha rassicurato i suoi fan, dichiarando durante un’intervista, che molte colleghe hanno lavorato con il pancione e che è consapevole del fatto che oggi, le donne in dolce attesa siano tutelate, quindi lavorerà fino alla fine.

La conduttrice si è unita in matrimonio lo scorso mese di settembre, con Giulio Tassoni e da sempre ha condiviso il suo desiderio di avere un bambino.

I sospetti dei fan e del pubblico dello studio, erano nati dal fatto che aveva cambiato il modo di vestire, più comodo, come se volesse nascondere qualcosa.

Dopo il diffondersi di questi pettegolezzi, la stessa conduttrice ha voluto rivelare la verità in diretta TV. Carlotta nascerà la prossima estate.