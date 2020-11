Ha fatto innamorare Gianluca Vacchi e proprio due settimane fa è diventata mamma. Sharon Fonseca ha deciso di mostrare il suo corpo senza veli, con i segni della gravidanza.

Come tante altre donne, Sharon Fonseca sta vivendo le conseguenze del parto. La modella ha mostrato ai suoi follower il poco di pancia rimasta e le smagliature.

La mamma della piccola Blu Jerusalema ha voluto lanciare un bel messaggio sul proprio profilo Instagram. Le parole sono rivolte a tutte le donne e sono un vero e proprio messaggio di body positivity.

2 settimane dopo il parto. Ho messo su circa 10 kg durante la gravidanza e ora sto lentamente tornando alla “normalità”. Il mio corpo sta elaborando tutto ma è ancora molto diverso da prima. Ho i punti del taglio cesareo, non sento ancora metà della pancia e ho delle smagliature intorno al seno. È un lungo percorso di recupero e lo sto affrontando lentamente.

In realtà sto mangiando più sano di come facevo durante la gravidanza (perché a Blu non piacevano le verdure🤣) e sto usando l’intimo modellante consigliato dal mio medico utile ad aiutarmi a recuperare dopo l’intervento chirurgico.