La Pupa e il Secchione: Flavia Vento minaccia l'abbandono

Nuove notizie arrivano dalla villa de La Pupa e il Secchione, e riguardano Flavia Vento. C’è qualcosa che bolle in pentola. Ma facciamo un passo indietro. Al La Fattoria, la Vento è durata solo 6 giorni. Poi, è stata una protagonista dell’Isola dei Famosi, in cui è rimasta in gioco per 2 settimane.

A L’Isola dei Famosi All Star riuscì a rimanere per soli 7 giorni. Record al GF Vip: un’apparizione di 24 ore. Insomma si può ben dire che i reality non fanno proprio per Flavia Vento.

Proprio grazie a tutte queste partecipazioni lampo, la showgirl è diventata la regina degli addii. Al La Pupa e il Secchione la donna ha già superato le 24 ore e questo già è un grande traguardo. Ma succede l’imprevisto.

Nel corso della diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice ha appreso che la sua Pupa Flavia stava minacciando di andare via. Uno degli autori ha annunciato la notizia proprio mentre la conduttrice parlava del suo nuovo reality nel salotto di Pomeriggio 5.

La D’Urso, molto preoccupata, rivela: “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo”.

Poi viene interrotta e con stupore aggiunge: “Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via?! No è andata via davvero? No vi prego non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare”.

E conclude: “Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto”. Speriamo che questo sia il reality che faccia la differenza e che possa far segnare un punto a suo favore.