Svelati i guadagni per la nuova edizione del reality che va in onda su Italia uno.

Concluso il Grande Fratello Vip, Mediaset ha raddoppiato mandando in onda La Pupa e il Secchione e l’Isola dei Famosi. Martedì 15 marzo è partita la nuova edizione de La Pupa e il Secchione con al timone Barbara D’Urso, esordiente in questi tipi di programmi.

La conduttrice sarà affiancata da un cast di opinionisti d’eccezione formato da: Federico Fashion Style, Antonella Elia e novità dell’ultima ora Soleil Sorge. Nella prima puntata Antonella Elia è stata assente causa positività al covid.

Le coppie formatesi sono al momento 9 e sono composte da:

Nicolò Scalfi e Vera Miales

Valentina Matteucci e Alessio Tripi

Aristide Malnati e Flavia Vento

Annachiara Hellwig e Francesco Chiofalo

Ilaria Bruni e Denis Dosio

Marialaura De Vitis e Gianmarco Onestini

Mila Suarez e Mirko Gancitano

Laura Comaschi e Orlando Puoti

Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo

Fonte: web

Come nelle scorse edizioni i concorrenti verranno rinchiusi in una villa dove per alcune settimane studieranno e verranno messi alla prova. La villa si trova in provincia di Roma, precisamente a Tivoli. Si tratta di un immobile del XVIII con scuderia, antico fienile e giardino di 12 ettari annesso. Il suo nome è la Tenuta S. Antonio che sorge nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule di Tivoli.

È stata anche set di molti film di successo come Pinocchio ma anche di Don Matteo.

Quanto guadagnano i concorrenti de La Pupa e il Secchione

Come spesso accade inoltre in questi casi ci si chiede quanto guadagnano i concorrenti. Ebbene come tutti i reality al di là del montepremi finale che a quanto pare dovrebbe essere di circa 20.000 euro in gettoni d’oro, i pupi, i secchioni e viceversa percepiranno circa 2.000 euro per ogni settimana di permanenza nel gioco.

Resta da capire se la cifra è identica sia per i concorrenti già noti nel mondo dello spettacolo che per invece quelli ancora sconosciuti.