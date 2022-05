Barbara D’Urso dà l’appuntamento ufficiale ai suoi fans che hanno seguito con passione ed attenzione la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show: “Stasera ci sarà già la finale de La Pupa e il Secchione… È stato un viaggio bellissimo”.

A quanto pare il programma non ha riscosso il successo che ci si aspettava, considerando i bassi numeri di share conquistati. Già alla presentazione del cast erano insorte delle polemiche. I nomi dei partecipanti erano già stati visti e rivisti nei salotti di Pomeriggio 5.

Il riscontro di ascolti così bassi ha fatto sorgere degli interrogativi nelle produzioni della Mediaset: forse il pubblico non gradisce più questo genere di programma? Così si è arrivati a programmare l’ultima puntata, registrata ormai 10 giorni fa, che ha decretato i nomi dei vincitori. Sono stati presentati i cambi look dei concorrenti impegnati come secchioni.

Le coppie si sono sfidate in varie prove, che hanno di volta in volta eliminato vari concorrenti.

La Pupa e il Secchione show: i vincitori

A vincere questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, dopo una dura lotta in un complicato quiz in finale contro De Meo ed Emy Buono, sono stati Maria Laura De Vitis e il suo secchione Edoardo.

La sfida è stata molto accesa, ma alla fine la giovane show girl ha goduto del trionfo insieme al suo compagno di avventura. La De Vitis è già nota al pubblico per via della sua recente relazione avuta con l’ormai ex Paolo Brosio.

I due sono stati più volte invitati nel salotto di Pomeriggio 5 dalla stessa Barbara D’Urso, per affrontare le varie polemiche che questa relazione aveva sollevato per via della differenza d’età che c’era tra i due. Ad avere un ruolo fondamentale sulla nomina dei vincitori sono stati i protagonisti indiscussi della puntata, cioè i giudici.

A fare parte della giuria sono stati chiamati nomi di spicco come quello di Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Quest’ultima si è scontrata pesantemente con Mila Suarez e Gianmarco Onestini, a cui ha dato un voto pari a zero.