La quarantena di Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico con la loro famiglia allargata Gianluigi Buffon sta passando il suo periodo di quarantena insieme alla sua bella famiglia allargata: la sua compagna, Ilaria D'Amico, e tutti e 4 i loro figli

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della nazionale italiana, non è mai stato solito condividere moltissimi scatti della sua vita privata. In un momento particolare come la quarantena, decide però di farlo e condivide delle foto di un bel momento con la sua famiglia allargata: Ilaria D’Amico e tutti e quattro i figli.

La fotografia ritrae tutti seduti al tavolo insieme mentre si ammassa per fare un bel “Pizza party”, come scrive l’ex calciatore juventino. Nell’immagine, sono taggati i suoi figli più grandi, Louis e Davis, avuti dal suo matrimonio con Alena Seredova, nel 2007 e nel 2009. Entrambi si trovano alla destra del loro papà.

Sulla sinistra, invece, troviamo Leopoldo Mattia, avuto nel 2016 con la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico. Poi c’è la giornalista sportiva a maniche corte e, affianco a lei, c’è Pietro, il figlio che lei ha avuto con Rocco Attisani nel 2010. Sono tutti molto sorridenti mentre si impegnano ad impastare una buona pizza.

Questo è un rarissimo scatto, dato che né Gianluigi Buffon né Ilaria D’Amico si sono dati molto la pena di condividere con i loro fan qualche scatto delle loro giornate. Solo un altro scatto era presente, subito prima di quello con la pizza. Si tratta di una foto che ritrae un momento di serenità in una domenica pomeriggio sotto il cielo torinese, nel giardino della famiglia.

Non sono molto social in famiglia, ma, sicuramente, stanno passando bei momenti insieme. L’atto di impastare sta diventando un luogo comune in questi giorni di quarantena. Sono moltissimi gli influencer sparsi per il web che si prodigano nel fare del cibo in casa.

Vediamo, per esempio, Chiara Ferragni che ha imparato a fare dolci, come la crostata che ha preparato, insieme al suocero, per il compleanno del suo bambino. Ma, insieme a loro, ce ne sono tanti altri. Questa quarantena sta diventando il momento perfetto per tirar fuori l’estro culinario che è nascosto dentro tutti noi.