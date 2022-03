La rabbia di Ultimo sulla salute mentale: “Da solo non ce la farò”

La rabbia di Ultimo sulla salute mentale è racchiusa nella sua ultima canzone dal titolo ‘Equilibrio Mentale’ contenuta all’interno del suo disco ‘Solo’. Il cantante nel corso degli ultimi anni si è fatto apprezzare per via della sua immensa voce ma anche per la sua grande bravura.

In pochissimo tempo la voce di Ultimo ha conquistato milioni di fan e riempito grandissimi stadi toccando anche argomenti importanti all’interno delle sue canzoni. Il giovane artista in una lunga intervista al portale ‘Il Fatto Quotidiano’ ha raccontato quanto sia importante il suo ultimo bravo e quando al suo interno si tocchino punti che spesso vengono trascurati.

All’interno del suo nuovo singolo, Ultimo racconta quanto sia importante la salute mentale e di come a volte la solitudine può portare ad accrescere alcuni problemi. Il giovane cantante in questi ultimi anni di Covid ha affrontato una ver e propria lotta contro la sua mente e contro le sue paure più profonde.

La rabbia di Ultimo sulla salute mentale

Il famoso cantante amato in tutta Italia ha così spiegato a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Equilibrio mentale è una canzone che ho avuto bisogno di scrivere come richiesta d’aiuto. Come quando un bambino al buio dice ‘mamma’ per sentirsi al sicuro”.

Il giovane ragazzo ha svelato quanto sia stato difficile affrontare i suoi momenti bui: “È il bisogno di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che mi ascolta, che capisce come sto e non lo giudica. Ho vissuto questi anni con un umore altalenante e tuttora mi capita. Un momento sto bene e il momento dopo non ci riesco”.

Nicolò Moriconi ha poi proseguito spiegato: “L’ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l’ha mai trovata. Allo stesso tempo, nel ritornello dico ‘da solo non ce la farò’, perché per quanto io abbia scritto della solitudine con ‘Solo’ e continui a pensare che la solitudine serva”.

“Noi siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni, e quindi mi piace pensare che questa canzone chiuda il capitolo di ‘Solo’, anche come mio percorso umano. La solitudine aiuta a ritrovarsi, ma non può essere per sempre. Con Equilibrio mentale sento di aver chiuso il cerchio” termina il cantante nella lunga intervista.