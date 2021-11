La Regina di Roma è tornata anche in questa edizione del Grande Fratello VIP, questa volta la donna sembra essere team Soleil Sorge e la vuole avvertire di che persona si nasconde davvero dietro ad Alex Belli. La donna ha urlato con un megafono fuori dal giardino.

Secondo la Regina di Roma, l’attore sta solo interpretando una parte. Una tesi accreditata da molte persone, ma Soleil in quel momento non era in giardino. Le urla però sono state chiare:

Soleil accanna Alex, sta a fa Centovetrine, devi stare lontana da Alex. E tu Alex sei un cornuto nato, una me**a, un fallito. Sole allontanati da quello, sei l’orgoglio de tutti noi. Davvero Sole sei tutti noi. Belli sei un vero cornuto, CentoVetrine è finito. Sei lo schifo degli schifi.

La donna, una volta capito che non era presente la sua beniamina nel giardino, si è rivolta ai compagni della casa rivolgendo un appello:

Se siete delle infami dentro la casa del GF e non dite nulla a Soleil, la Regina de Roma riparte. Torno fuori a urlare fuori esclusivamente per Soleil. Continuate a non dirle nulla, che vi smaschero che siete una massa di false e bugiarde, falsone, bugiardone. Brave che non dite nulla, ma la notte è lunga e Soleil si sveglierà e io urlerò. Vedrete che torno. Alex ormai fa il CentoFratello non il GFVip. Quel falsone che non è altro. E non ce l’ho soltanto con lui, ma con il resto della casa che mente a Soleil..

A riportare il messaggio ai diretti interessati è stata Jessica Selassié, la principessa ha riferito: “C’è un messaggio per te per la Regina di Roma, ha detto che devi staccarti da Alex e poi ha offeso lui. Alex hanno urlato cose non carine per te. Hanno detto che Soleil deve stare lontana da te, che sei cattivo e un cornuto nato. Sì, ha detto cose davvero brutte su di te, non so Soleil.“