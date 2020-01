La Regina Elisabetta II sta male, annullato un tè La Regina Elisabetta II sta male e per questo motivo ha annullato un tè: le sue condizioni di salute destano preoccupazione

La Regina Elisabetta II sta male e annulla un appuntamento con il classico tè delle 5 della tradizione. Le condizioni di salute della sovrana inglese destano preoccupazione in patria e anche fuori dai confini del suo paese. Come sta Elisabetta?

All’ultimo minuto la Regina Elisabetta ha cancellato un tè che era già in programma. Negli ultimi giorni la regina è stata decisamente sotto stress. Prima tutta la questione del principe Andrea e poi la situazione con Harry e Meghan che hanno deciso di lasciare la corona per andare a vivere in Canada. Non deve essere stato facile per la sovrana inglese.

La notizia che la Regina Elisabetta II non si è sentita bene e ha disdetto all’ultimo minuto un appuntamento al Sandringham Women’s Institute per la tradizionale ora del tè getta nello sconforto il Regno Unito. I suoi sudditi sono spaventati e la notizia sta facendo in questi minuti il giro del mondo. Come sta realmente la regina Elisabetta?

Vanity Fair riporta le parole di una fonte vicina alla Casa Reale, che avrebbe raccontato che la sovrana britannica ha annullato l’appuntamento per l’ora del tè a causa di una leggera influenza. Niente di troppo preoccupante, ma visto che la regina ha 93 anni è legittimo stare un po’ in apprensione se annulla un evento o non si fa vedere in pubblico.

Sicuramente la questione Megxit, come è stata ribattezzata l’uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla Casa Reale inglese, prendendo esempio dalla Brexit, non deve aver fatto bene alla sovrana, che in pochi giorni si è ritrovata a dover risolvere un bel problemino.

Speriamo che sia solo un po’ di influenza e niente di grave. E attendiamo presto notizie dal Regno Unito per sapere come sta la Regina Elisabetta II.